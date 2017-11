MARKT USA/Leichte Abgaben an der Wall Street erwartet

Mit leichten Abgaben dürfte die Wall Street in den Handel am Donnerstag starten. Erneut sind Impulse eher Mangelware. Ob die wöchentlichen US-Erstanträge, als einziger Termin auf der Agenda, den Markt bewegen werden, bleibt abzuwarten. Einen Impuls könnte der am Freitag anstehende Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan für November bringen. Auf der Unternehmensseite werden nachbörslich Walt Disney und News Corp einen Blick in ihre Bücher gewähren. Aktuell deutet der Future auf den S&P-500 auf eine knapp behauptete Eröffnung hin.

Übergeordnet bleiben die Entwicklungen um die US-Steuerreform im Fokus. Hier hatte es zuletzt Sorgen hinsichtlich der Umsetzung gegeben. "Sollte die Steuerreform kommen, dann wäre dies ein starker Aufwärtsimpuls und dürfte aus Sicht der Konjunktur und der Märkte sehr positiv sein", so Investment-Stratege Brad McMillan von Commonwealth Financial Network.

Positive Nachrichten gibt es von der Asien-Reise von US-Präsident Donald Trump . Die USA und China haben Handelsvereinbarungen mit einem Gesamtumfang von 253,4 Milliarden Dollar verkündet. Die Abkommen erstrecken sich unter anderem auf die Branchen Energie, Luftfahrt und Elektronik. Auch Autobauer und Nahrungsmittelkonzerne profitieren von den Deals. Beteiligt sind unter anderem die US-Unternehmen Caterpillar, General Electric und Qualcomm.

Unternehmensmeldungen kommen erneut aus der zweiten Reihe. Hologic stürzten nachbörslich um 5,2 Prozent ab, nachdem der Medizintechnikhersteller mit seinem Ausblick auf 2018 enttäuscht hatte. Für das vierte Quartal hatte die Gesellschaft Umsatz- und Gewinnkennziffern über Markterwartung gemeldet. 2018 rechnet das Unternehmen jedoch mit sinkenden Erlösen. Vor der Startglocke ist die Aktie noch nicht aktiv.

Der Medienkonzern 21st Century Fox hat seinen Umsatz und Gewinn im ersten Geschäftsquartal gesteigert. Höhere Gebühren im Kabelnetzgeschäft konnten die anhaltende Schwäche bei lokalen Fernsehstationen und dem Filmstudio ausgleichen. Die Titel sanken nachbörslich um 0,1 Prozent. Der Medienkonzern 21st Century Fox gehört zum Imperium von Rupert Murdoch, der mit seiner Familie Großaktionär von Fox und News Corp ist. Zur News Corp gehören zahlreiche britische Zeitungen, das Wall Street Journal und Dow Jones Newswires.

