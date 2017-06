MARKT USA/Leichte Gewinne - Spannung vor Fed-Aussagen

Gut behauptet werden die Aktienindizes an der Wall Street zum Start am Mittwoch erwartet. Die Anleger stehen im Bann der Fed-Zinsentscheidung, die während des US-Handels um 20.00 Uhr MESZ mitgeteilt wird. Eine Zinserhöhung gilt als sicher, dagegen bergen die begleitenden Kommentare erhebliches Überraschungspotenzial. Aussagen über den Zinspfad oder die Bilanz der US-Notenbank dürften auf großes Interesse stoßen, zumal bei den Investoren die Nervosität mit dem jüngsten Einbruch der Technologiewerte ebenso gestiegen ist wie das Bedürfnis nach Orientierung. Vor der Sitzung steht noch eine Reihe von Konjunkturdaten auf der Agenda, so die Einzelhandelsumsätze, die Verbraucherpreise und die Lagerbestände.

H&R Block dürften kräftig zulegen. Das Steuerberatungsunternehmen hat im vierten Geschäftsquartal überraschend gut abgeschnitten. Auch die Zahlen für das Geschäftsjahr lagen über den Erwartungen. Es war das erste Jahr mit einer Gewinnsteigerung, nachdem H&R Block in den beiden Jahren davor jeweils rückläufige Ergebnisse verzeichnet hatte.

Loxo Oncology könnten dagegen im Minus starten. Das Unternehmen hat eine Kapitalerhöhung angekündigt, ohne deren Umfang zu beziffern. Mit dem Erlös soll die Entwicklung des Krebsmedikaments Larotrectinib vorangetrieben werden.

Tesla steigen vorbörslich um 0,8 Prozent, nachdem die Aktie am Dienstag erneut einen Schlussrekord verbucht hat. Aktuell stützend wirkt die Information, dass das künftige SUV-Modell X von US-Behörden die höchstmögliche Sicherheitseinstufung erhalten hat. Zudem hatte der Großinvestor Ron Baron gesagt, die Aktie könnte bis 2018 um über 50 Prozent zulegen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/raz/bam

(END) Dow Jones Newswires

June 14, 2017 06:12 ET (10:12 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 06 12 AM EDT 06-14-17