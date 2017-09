MARKT USA/Nordkorea-Krise dürfte Handelsstart überschatten

Mit Abschlägen erwarten Teilnehmer die Aktienindizes an der Wall Street zum Start am Dienstag. Es ist der erste Handelstag der Woche, da am Montag die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen blieben. Der Markt dürfte noch die übers Wochenende gestiegenen Spannungen in der Nordkorea-Krise verarbeiten, sagen Händler. Pjöngjang hatte über die erste getestete Wasserstoffbombe berichtet, worauf sich der Ton zwischen dem Land und den USA wieder verschärfte. "Härtere Sanktionen gegen Nordkorea sind das wahrscheinlichste Szenario", sagt Chefmarktstratege Hussein Sayed von FXTM. Auch wenn die Märkte die Möglichkeit eines Krieges eher nicht ins Kalkül ziehen, dürfte der Modus der Risikovermeidung noch anhalten.

Andererseits werde die Auswirkung des Konflikts auf die Märkte wohn begrenzt bleiben, sagt er weiter. Denn wenn nicht einmal eine Wasserstoffbombe des Regimes zu einem deutlichen Abverkauf führe, dann dürften neue "Experimente" des Machthabers Kim wohl ebenfalls nur kleinere Verwerfungen nach sich ziehen. Daneben könnten die Reden dreier Repräsentanten der US-Notenbank die Märkte bewegen. An Konjunkturdaten wird der Auftragseingang der Industrie mitgeteilt.

Die Großfusion in der Branche für Luft- und Raumfahrttechnik ist perfekt: United Technologies übernimmt Rockwell Collins für 23 Milliarden US-Dollar. Inklusive der Übernahme der Verbindlichkeiten von Rockwell Collins wird United Technologies sogar 30 Milliarden Dollar auf den Tisch legen. Es ist die größte Transaktion in der Industrie seither und könnte den Weg für eine Aufspaltung von United Technologies in den kommenden Jahren ebnen. Die Aktie von United Tech gibt vorbörslich 3,8 Prozent ab, Rockwell Collins steigen um 1,1 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2017 06:19 ET (10:19 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 06 19 AM EDT 09-05-17