MARKT USA/Politische Sorgen bremsen Risiko-Appetit an der Wall Street

Am Dienstag dürfte sich die leichte Schwäche nach der Rekordjagd der Wall Street in der Vorwoche fortsetzen. Bereits am Montag war erkennbar, dass der Risikoappetit der Investoren bis auf Weiteres ausgereizt scheint. Dabei verweisen Händler vor allem auf die neuen geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, nachdem der US-Verbündete Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen haben wegen des Vorwurfs der Terrorismus-Unterstützung. Für die US-Regierung kommt diese Krise äußerst ungelegen, denn in Katar unterhält die US-Armee die größte Luftwaffenbasis im Nahen Osten. US-Präsident Donald Trump will mit den Beteiligten sprechen, um die Situation zu beruhigen.

Allerdings war Trump gerade erst in der Region und wurde nun von der Entwicklung offensichtlich völlig überrascht. Zudem steht Trump im eigenen Land vor sehr viel größeren Herausforderungen. Denn am Donnerstag lauert die Anhörung des von Trump entlassenen FBI-Direktors James Comey vor einem Senatsausschuss. Dort könnte ein Hochkochen der "Russland-Affäre" den Präsidenten in noch ärgere Bedrängnis bringen.

Die geopolitischen Sorgen fördern "Zuflüsse in die sicheren Häfen und eine Absenkung des Risiko-Appetites", sagt Marktanalyst Richard Perry von Hantec. Der US-Aktienterminmarkt deutet angesichts der politischen Spannungen auf einen knapp behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt hin. Aber auch ohne die Politik sieht Prortfolioverwalter David Vickers von Russell Investments Gründe für ein Nachlassen am Interesse an US-Aktien. "Der Markt erwartet ein höheres ökonomisches Wachstum, welches es unserer Ansicht nach nicht geben wird." Daher seien die Bewertungen in den USA zu hoch.

June 06, 2017

