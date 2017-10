MARKT USA/Starke Zahlen der Techkonzerne ebnen Weg für Gewinne

Äußerst freundlich präsentiert sich die Börsenklima an der Wall Street am Freitag. Am Vorabend nach Börsenschluss haben einige Technologieschwergewichte mit starken Quartalsberichten für kräftige Aufschläge in den Aktien und eine insgesamt verbesserte Stimmung gesorgt. Damit dürfte sich die positive Entwicklung der Aktienkurse vom Donnerstag fortsetzen. Allerdings steht noch eine Reihe weiterer Quartalsberichte am Freitag vor Börsenstart an, die die Kurse bestimmen dürften. Zu diesen Berichtsunternehmen gehören unter anderem Merck & Co sowie Exxon und Chevron. Zudem wird das BIP für das dritte Quartal veröffentlicht, nach Börsenstart folgt noch die zweite Umfrage der Michigan-Verbraucherstimmung.

Zu den beeindruckenden Quartalsausweisen der Technolgieunternehmen vom späten Donnerstag gehörten die von Amazon und Alphabet, deren Aktien in Reaktion auf ihre Zahlen wieder die Marke von 1.000 Dollar überwinden.

Der Onlinehändler Amazon ist im dritten Quartal wie gewohnt rasant gewachsen. Hohe Ausgaben für seine Expansion und ein verlangsamtes Wachstum bei Amazon Web Services zehrten zwar erneut einen Teil des Gewinns des E-Commerce-Giganten auf, dennoch übertraf Amazon die Gewinnschätzungen der Analysten deutlich. Amazon legen vorbörslich um 7,6 Prozent zu auf 1.046 Dollar zu.

Die Google-Mutter Alphabet steigerte im dritten Quartal Umsatz und Ergebnis kräftig und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Der Kurs der Aktie steigt um 3,1 Prozent auf 1.022 Dollar.

Intel klettern um 2,5 Prozent. Der Chiphersteller hat im dritten Quartal wider Erwarten deutlich mehr verdient als vor einem Jahr und für seine erst vor drei Monaten angehobene Jahresprognose die Messlatte erneut höher gelegt.

Microsoft hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 erneut von seinem Cloud-Computing-Geschäft profitiert und besser abgeschnitten als erwartet. Die Aktien des Softwarekonzerns gewinnen daraufhin 4,6 Prozent.

Aktien von Mattel brechen dagegen um 18,4 Prozent ein. Der Spielzeughersteller ist dritten Quartal überraschend in die Verlustzone gerutscht und streicht daher die Dividende. Das Unternehmen litt unter anderem unter der Insolvenz der Spielwarenkette Toys R Us.

Gilead Sciences verlieren 4,3 Prozent. Der Pharmahersteller hatte im dritten Quartal mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen des Marktes übertroffen und das untere Ende der Umsatzprognosespanne für das vierte Quartal angehoben. Allerdings warnte das Management während der Telefonkonferenz, dass der Umsatz mit den für Gilead wichtigen Hepatitis-C-Medikamenten noch stärker zurückgehen werde.

