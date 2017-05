MARKT USA/Vor Fed-Protokoll dürfte Zurückhaltung dominieren

Kaum verändert dürften die US-Börsen in den Mittwochshandel starten. Die Anleger dürften sich zurückhalten, bis um 20.00 Uhr MESZ das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung von Anfang Mai veröffentlicht werde, vermuten Marktteilnehmer. Das Notenbank-Protokoll dürfte darauf abgeklopft werden, ob es die zuletzt falkenhafte Haltung der Federal Reserve untermauert und Hinweise auf eine Zinserhöhung im Juni enthält. Ein Zinsschritt im kommenden Monat werde derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 83 Prozent eingepreist, heißt es.

Dass China von der Ratingagentur Moody's eine schlechtere Bonitätsnote erhalten hat, lasse die Märkte dagegen kalt. Selbst die chinesischen Börsen zuckten nach Bekanntwerden der Abstufung nur kurz zusammen, erholten sich dann aber rasch.

Ansonsten ist die Nachrichtenlage dünn. An Konjunkturdaten werden nur die Verkäufe bestehender Häuser aus dem April veröffentlicht.

Aktien von Merck & Co könnten von einem weiteren Erfolg profitieren, den das Pharmaunternehmen mit seinem Krebsmedikament Keytruda errungen hat. Das Mittel darf nun auch zur Behandlung von Tumoren mit einem bestimmten genetischen Defekt eingesetzt werden. Es ist das erste Mal, dass die US-Gesundheitsbehörde ein Krebsmedikament für eine solche Behandlung zulässt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 24, 2017 06:23 ET (10:23 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 06 23 AM EDT 05-24-17