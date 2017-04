MARKT USA/Wall Street dürfte mehrere Gänge zurückschalten

Nach der Rally des Vortages dürfte es am Dienstag an der Wall Street gemächlicher zugehen. Zum Wochenauftakt hatte der Sieg des liberalen EU-Befürworters Emmanuel Macron in der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl weltweit für Erleichterung gesorgt. Nun mehren sich aber die kritischen Stimmen, die darauf verweisen, dass Macron für die dringend benötigten Reformen in Frankreich kaum Mehrheiten im Parlament finden dürfte. Der Aktienterminmarkt suggeriert einen gut behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt. "Das positive Momentum könnte andauern - insbesondere dann, wenn Trump seine Reformpläne zur Besteuerung auf den Weg bringt", sagt IG-Marktanalyst Chris Beauchamp. Doch die ganz große Euphorie für die von US-Präsident Donald Trump für Mittwoch angekündigte Steuerreform ist verflogen.

Denn auch hier stellten Anleger immer stärker die Frage nach der Umsetzbarkeit. Am Vortag war bekannt geworden, dass Trump die Körperschaftssteuer auf 15 Prozent senken will. Dabei hätten niedrigere Steuern Priorität gegenüber dem Versuch, das Haushaltsdefizit zu begrenzen. Doch genau darin könnte ein Problem liegen. Denn bis Freitag muss die Regierung einen Haushalt durch den Kongress bekommen, sonst droht ab Samstag die Lahmlegung aller Bundesinstitutionen. Laut Medienberichten soll Trump nun sogar bereit sein, die Finanzierung der geplanten Mauer an der Grenze zu Mexiko aus seinem Budgetentwurf zu streichen, um diesen mehrheitsfähig zu machen. Laut Händlern spricht dieses Vorgehen nicht dafür, dass die Regierung ihre Steuerreform so ohne Weiteres durch den Kongress bringen könne.

April 25, 2017

