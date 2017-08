MARKT USA/Wall Street mit weiteren Abgaben erwartet

Auch zum Wochenausklang dürfte die Wall Street ihre negative Tendenz fortsetzen. Weiterhin dürften die Zweifel am Zustandekommen der versprochenen Wirtschaftsreformen in den USA das Sentiment belasten. Nach der Auflösung von zwei Beratergremien hatten zuletzt Spekulationen um einen möglichen Rücktritt von Trumps Wirtschaftsberater Gary Cohn den Markt verschreckt. Zwar dementierte das Weiße Haus die Rücktrittspläne, doch die Skepsis bei den Investoren bleibt. Dazu kommt der Terroranschlag in Barcelona, der die Risikofreude etwas dämpfen dürfte.

Der Future auf den S&P-500 deutet aktuell auf eine knapp behauptete Eröffnung am Kassamarkt hin. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist am Freitag übersichtlich, es wird lediglich der Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan für August veröffentlicht. Hier wird mit einem leichten Anstieg auf 94,5 von zuvor 93,4 gerechnet. Auf Interesse dürfte auch eine Rede von Dallas-Fed-Präsident Robert Kaplan stoßen. Das Fed-Protokoll in dieser Woche hatte gezeigt, dass vor allem die anhaltende niedrige Inflation den US-Notenbankern weiter Sorgen bereitet.

Die gestiegene Risikoscheu der Anleger lässt sich auch am "sicheren Hafen" Gold ablesen, der auf ein neues Jahreshoch bei 1.298 Dollar klettert. Die US-Anleihen können ihre Vortagesgewinne behaupten.

Bei den Einzelwerten könnten Applied Materials, Gap und Ross Stores zu den Gewinnern gehören. Für Applied Materials geht es vorbörslich um knapp 5 Prozent nach oben. Der Zulieferer der Halbleiterindustrie konnte den Gewinn auf 925 Millionen Dollar in seinem dritten Quartal fast verdoppeln. Zudem lag der Ausblick beim Gewinn je Aktie über den Analystenschätzungen.

Die Bekleidungskette Gap überzeugte mit einem flächenbereinigten Umsatzwachstum um 1 Prozent, nachdem es vor Jahresfrist hier noch abwärts gegangen war. Analysten hatten Gap nur ein Plus von 0,1 Prozent zugetraut. Zudem hob Gap den Ausblick an. Nachbörslich legten die Papiere um 5,6 Prozent zu, vorbörslich ist die Aktie noch nicht aktiv. Für Ross Stores geht es vor Handelsbeginn sogar um gut 10 Prozent nach oben. Auch hier überzeugten sowohl Umsatzentwicklung als auch der erhöhte Ausblick.

August 18, 2017

