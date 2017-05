MARKT USA/Warten auf Apple, US-Notenbank und Frankreich-Stichwahl

Wenig verändert dürfte die Wall Street in den Handel am Dienstag starten. Zunächst sind Impulse für den Markt eher Mangelware. Ein Fingerzeig für die weitere Entwicklung könnten die nach der Schlussglocke anstehenden Quartalszahlen von Apple sein, welche die Aktie am Vortag bereits auf ein neues Allzeithoch geschoben haben. In der Folge war auch der Nasdaq-Composite auf einen neuen Rekordstand geklettert. Darüber hinaus sind die Blicke der Anleger auf die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch sowie die Stichwahl um das Amt des französischen Präsidenten am Sonntag gerichtet. Hier wird fest mit einem Sieg von Emmanuel Macron gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen gerechnet.

Der Future auf den S&P-500 deutet aktuell auf eine wenig veränderte Eröffnung am Kassamarkt hin. Wichtige US-Konjunkturdaten stehen nicht auf der Agenda. Vor der Startglocke werden noch Pfizer sowie Merck & Co einen Blick in die Bücher gewähren.

Die Apple-Aktie zeigt sich vorbörslich auf nasdaq.com wenig verändert. Die Aktie des Technologie-Konzerns ist in nur sechs Monaten zwar um 30 Prozent gestiegen, doch die Investoren bleiben für die Quartalszahlen und das für dieses Jahr erwartete neue iPhone zuversichtlich und hoffen, dass die jüngste Rally gerechtfertigt ist.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2017 06:02 ET (10:02 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 06 02 AM EDT 05-02-17