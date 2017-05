MARKT USA/Zweifel an Konsumfreude dürften Wall Street belasten

An der Wall Street zeichnen sich zum Wochenausklang abermals kleine Verluste ab. Der Future auf den S&P-500 deutet auf einen knapp behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt hin.

Beobachter erklären die gedämpfte Stimmung mit Zweifeln an der Ausgabefreude der US-Bürger. Der private Konsum macht etwa zwei Drittel des US-Bruttoinlandsprodukts aus und ist daher tragende Säule der Wirtschaft. Als erstes Alarmzeichen wurden schon am Donnerstag die enttäuschenden Geschäftszahlen einiger Einzelhandelsunternehmen aufgefasst.

Am Freitag werden die Daten zum Umsatz der Branche im April veröffentlicht. Volkswirte prognostizieren einen Anstieg um 0,5 Prozent auf Monatssicht, nachdem im März ein Rückgang um 0,2 Prozent verzeichnet worden war.

Möglicherweise haben höhere Preise die Konsumfreude gedämpft: Am Freitag werden auch die April-Daten zu den Verbraucherpreisen veröffentlicht. Hier wird sowohl insgesamt als auch in der Kernrate ein Anstieg um 0,2 Prozent erwartet. Allerdings waren die am Donnerstag veröffentlichen Erzeugerpreise im April stärker als erwartet gestiegen, so dass auch bei den Verbraucherpreisen Überraschungspotenzial besteht.

Und nicht zuletzt steht der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan auf der Agenda. Hier wird als Ergebnis der ersten Umfrage im Mai ein kleiner Anstieg auf 97,1 Punkte von 97,0 im Vormonat erwartet.

Mit J.C. Penney wird zudem ein weiterer Vertreter der Einzelhandelsbranche Geschäftszahlen vorlegen. Am Donnerstag nach Börsenschluss hatte bereits Nordstrom über den Verlauf des ersten Quartals berichtet und mit den Zahlen die Erwartungen verfehlt. Die Nordstrom-Aktie verlor daraufhin im nachbörslichen Handel 4,1 Prozent.

