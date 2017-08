Marktüberblick: DAX Vorgaben leicht positiv, Zinserhöhungsphantasie schmilzt dahin

Die deutschen Aktienindizes verabschiedeten sich mit uneinheitlichen Vorzeichen ins Wochenende. Ein besser als erwarteter ifo-Geschäftsklimaindex wirkte sich kaum auf das Kursgeschehen aus. Im späten Handel lastete ein kräftig aufwertender Euro auf der Stimmung. Der DAX schloss 0,10 Prozent tiefer bei 12.168 Punkten. Auf Wochensicht gewann der Leitindex 3 Punkte beziehungsweise 0,02 Prozent hinzu. MDAX und TecDAX legten am Berichtstag um 0,08 und 0,31 Prozent zu. Unter den im HDAX versammelten 110 größten Werten gab es 43 Gewinner (39%) und 67 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen dominierte jedoch mit 55%. Das Gesamtvolumen im DAX blieb mit 59,3 Millionen Aktien im Wert von 2,31 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 2,73) auffällig niedrig. Mit Blick auf die Sektorenperformance lagen Rohstoffwerte (+4,43%) vor Werten aus dem Pharma & Healthcare-Sektor (+2,34%) und Technologiewerten (1,73%). Deutliche Verluste verbuchten Medienwerte (-2,60%), Banken (-2,30%) und Telekomwerte (-1,21%). Nachrichtenlos belegte Deutsche Börse die DAX-Spitze mit plus 1,26 Prozent. Bayer und RWE legten um 1,20 respektive 1,17 Prozent zu. Auf der Verliererseite büßte Deutsche Post 0,87 Prozent ein. Linde und Siemens verloren 0,81 und 0,71 Prozent. Im MDAX setzte die Stada-Aktie ihre Rally mit einem Aufschlag von 3,55 Prozent fort. Hier stützte die Mitteilung über Verhandlungen über einen Gewinnabführungsvertrag. Die Leoni-Aktie profitierte von einer Kaufempfehlung und verbesserte sich um 3,50 Prozent. Daneben hatte der Investor Paul Singer seinen Anteil an dem Pharmakonzern ausgebaut.

An der Wall Street bot sich zur Schlussglocke ebenfalls ein gemischtes Bild. Während der Dow um 0,13 Prozent auf 21.814 Punkte zulegen konnte, verlor der technologielastige Nasdaq 100 0,20 Prozent auf 5.853 Punkte. 64 Prozent der Werte an der NYSE zeigten Zugewinne. Das Aufwärtsvolumen betrug 63 Prozent. 110 neuen 52-Wochen-Hochs standen 19 neue Tiefs gegenüber. Alle Sektoren mit Ausnahme des Technologiesektors verbuchten Aufschläge. Am kräftigsten fiel das Plus bei Immobilienwerten und Industriewerten aus.

Am Devisenmarkt sorgten die Reden von Fed-Chefin Janet Yellen am Nachmittag und EZB-Präsident Mario Draghi am Abend auf dem Notenbanker-Symposium in Jackson Hole für kräftige Ausschläge. Der US-Dollar geriet dabei gegenüber allen anderen Hauptwährungen deutlich unter Druck. Weder Yellen noch Draghi äußerten sich zur Geldpolitik. Der Dollar-Index endete 0,83 Prozent tiefer bei 92,52 Punkten und markierte damit ein 15-Monats-Tief. Der Euro konnte gegenüber allen anderen Majors mit Ausnahme des Franken aufwerten. EUR/USD stieg um 1,03 Prozent auf ein 31-Monats-Hoch bei 1,1920 USD.

Der S&P GSCI Rohstoffindex endete trotz des schwachen US-Dollars kaum verändert bei 379,05 Punkten. Brent-Öl verteuerte sich gestützt vom sich der texanischen Golfküste nähernden Hurrikan Harvey um 0,71 Prozent auf 52,41 USD. Der Preis für US-Erdgas gab um 1,95 Prozent auf 2,92 USD nach. Comex-Kupfer endete knapp behauptet bei 3,03 USD. Gold stieg um 0,46 Prozent auf 1.298 USD. In Euro gab das Edelmetall indes auf 1.083 EUR nach. Silber legte um 0,51 Prozent auf 17,05 USD zu. Platin und Palladium verloren 0,36 und 0,54 Prozent.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite um einen Basispunkt auf 0,16 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen verharrte bei 0,38 Prozent. Der Euro-Bund-Future schloss 0,04 Prozent höher bei 164,73 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes gab um zwei Basispunkte auf 2,17 Prozent nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh sehr uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index notierte zuletzt 0,09 Prozent höher bei 160,61 Punkten. Deutlichere Zugewinne sahen der Shanghai Composite und der Hang Seng Index, während der ASX 200 und der Kospi deutlich im Minus handelten.

Heute stehen keine potenziell marktbewegenden Termine auf der Agenda. Die Börse in Großbritannien bleibt feiertagsbedingt geschlossen.

