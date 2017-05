Der Elektroautobauer Tesla dominiert den US-Markt für Luxus-Limousinen. Erneut hat der Erfolgskonzern rund um Milliardär Elon Musk die Konkurrenz hinter sich gelassen.

Deutsche Luxusfahrzeuge deutlich abgeschlagen

Wie "Electrek" berichtet, haben im ersten Quartal 7.000 Tesla-Kunden ihre Luxuslimousine Model S in Empfang genommen. Im Vorjahresvergleich, als der Absatz des Model S bei 2.000 Stück lag, verzeichnete Tesla einen deutlichen Sprung. Damit hat der US-amerikanische Autobauer mehr Oberklassefahrzeuge verkauft, als die Daimler-Tochter Mercedes, Porsche und BMW mit ihren Modellen S-Klasse, Panamera sowie BMW 6 und 7 zusammen.

Porsche & Co. nehmen den Kampf auf

Die dominierende Marktstellung von Tesla nehmen die etablierten deutschen Hersteller aber nicht kampflos hin. Bereits in den nächsten Monaten ist mit einer Modelloffensive von Porsche, Audi und Tesla zu rechnen, die wohl primär auf Teslas Marktanteile ausgerichtet sein dürfte.

Zudem droht auch noch ein Kannibalisierungseffekt durch Konkurrenz aus eigenem Haus: Im Herbst soll mit dem Model 3 das erste Mittelklassemodell von Tesla in die Massenproduktion gehen. Das Unternehmen erhofft sich durch das Model 3 einen kräftigen Absatzschub - bereits 2018 peilt Elon Musk ein Absatzziel von 500.000 Fahrzeugen an. 2016 war das Unternehmen noch an den eigenen ambitionierten Plänen gescheitert und hatte mit 76.230 Wagen unter dem Absatzziel von 80.000 verkauften Fahrzeugen gelegen.

Tesla setzt auf China

Für die Zukunft setzt Tesla auf Expansion. Insbesondere in den chinesischen Markt setzt das US-Unternehmen große Hoffnungen. Im ersten Quartal 2017 ging die Strategie auf: Mit 4.799 verkauften Model S und Model X hat Tesla seine China-Auslieferungen um 350 Prozent steigern können.

Doch vor Ort hat Tesla starke Konkurrenz: Mit BYD haben die Chinesen einen eigenen erfolgreichen Elektroautobauer am Start, der den Markt im Reich der Mitte dominiert.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com, Tinxi / Shutterstock, Scott Olson/Getty Images