Am Freitag erreichte die Tesla -Aktie an der US-Börse NASDAQ zeitweise ein neues Allzeithoch bei 376,85 US-Dollar, bevor die Kurse wieder nachgaben und das Papier schließlich bei 357,32 Dollar aus dem Handel ging. Zusammen mit dem Kurs erreichte im Handelsverlauf auch die Marktkapitalisierung des Elektroautobauers vor dem Wochenende einen neuen Rekord: Satte 62,92 Milliarden Dollar war die Firma von Elon Musk an der Börse zeitweilig wert. Tesla vergrößerte damit nicht nur seinen Vorsprung vor den heimischen Konkurrenten Ford und General Motors , sondern zog - wenn auch nur kurz - an einem deutschen Premiumhersteller vorbei.

Tesla kurzzeitig mehr wert als BMW

Am Freitag lag die Marktkapitalisierung von Tesla für kurze Zeit über der des deutschen Autobauers BMW. Der kam - gemessen am Tageshöchstkurs - maximal auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet 61,33 Milliarden Dollar, lag also rund 1,5 Milliarden Dollar hinter Tesla. Mittlerweile haben sich die Verhältnisse jedoch wieder "normalisiert": Die Tesla-Aktie konnte ihre Gewinne nicht halten und das Unternehmen wurde am Freitag zuletzt mit 59,66 Milliarden Dollar bewertet, während die BMW-Papiere bei 84,43 Euro und einer Marktkapitalisierung von umgerechnet 61,2 Milliarden Dollar schlossen - und im Montagshandel bereits weiter zulegen konnten.

Der Abstand zwischen Tesla und BMW bleibt jedoch dünn - vor allem, wenn man bedenkt, wie schnell Tesla in den letzten Monaten aufgeholt hat. Noch im vergangenen Dezember lag die Bewertung von BMW rund 30 Milliarden Dollar über der von Tesla. Das US-Magazin "Bloomberg" weist außerdem darauf hin, dass es sich bei BMW um ein anderes Kaliber handelt als bei Ford oder General Motors, und es daher eine besondere Bedeutung besitzt, wenn nun auch dieser Konzern Elon Musks Rücklichter zu sehen bekommt. Denn als Premiumautobauer sind die Münchener an der Börse normalerweise höher bewertet als die "normale" Konkurrenz. Dass Musk mit seiner Firma nun auch an diesem deutschen Schwergewicht fast vorbeiziehen kann, zeigt das große Vertrauen der Anleger. Sie glauben offenbar, dass Tesla auch mit der internationalen Konkurrenz fertig werden kann, die ebenfalls Luxus-Autos - zum Teil mit Elektroantrieb - zu Luxus-Preisen verkauft. Also ganz wie der E-Auto-Pionier.

BMW bei Gewinn und weltweitem Absatz noch uneinholbar

Aktuell muss Tesla allerdings noch etwas zu BMW aufholen - zumindest was die Geschäftszahlen angeht. Während Tesla im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 7 Milliarden Dollar aufweisen konnte, dabei aber immer noch rote Zahlen schrieb, kam BMW bei einem Umsatz von 94,16 Milliarden Euro auf einen Gewinn von 9,67 Milliarden Euro. Man muss diese Zahlen nicht umrechnen, um zu erkennen, dass das deutlich mehr ist. Auch bei den verkauften Fahrzeugen liegt BMW noch weit vorn: 2,37 Millionen Autos wurden 2016 an den Mann gebracht. Bei Tesla waren es gerade einmal knapp 80.000.

Auf diesen Zahlen ausruhen sollte sich BMW allerdings nicht. Das zeigt nicht nur der Börsenerfolg von Tesla, sondern auch die immer größer werdende Beliebtheit der amerikanischen E-Autos. In den USA hat Tesla die deutsche Konkurrenz in einer Hinsicht schon hinter sich gelassen und im ersten Quartal 2017 mehr Model S abgesetzt als die Daimler-Tochter Mercedes, Porsche und BMW mit ihren Modellen S-Klasse, Panamera sowie BMW 6 und 7 zusammen.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Teddy Leung / Shutterstock.com, Tesla, Dongliu / Shutterstock.com, Hadrian / Shutterstock.com