Staubsaugerfirma Dyson baut geheimes Elektroauto

In einem Schreiben an die Belegschaft hat der Unternehmer James Dyson angekündigt, dass sein Unternehmen an der Entwicklung eines Elektroautos arbeitet. Der Brief macht auf Twitter die Runde.

Völlig neues Geschäftsfeld

Erfolge feiert Dyson mit der Entwicklung und dem Verkauf von Staubsaugern. Doch nun will das Unternehmen in einen komplett neuen Geschäftsbereich einsteigen und ein Elektroauto bauen.

Der Chef des Unternehmens, James Dyson, ließ die Belegschaft in einem Brief wissen: "Ich möchte, dass ihr es zuerst von mir erfahrt: Dyson hat mit der Arbeit an einem elektrischen Fahrzeug begonnen", heißt es in dem auf Twitter veröffentlichten Schreiben. Die Pläne sind dabei offenbar bereits weit gediehen, denn Dyson nennt konkrete Details, die dem Unternehmen auf dem Weg zum eigenen Elektroauto helfen sollen. Man habe bereits 400 Mitarbeiter in diesem Bereich beschäftigt, so der Manager weiter - Experten von Dyson und Fachleute von außerhalb, die aus der Autoindustrie kommen. Und auch die Finanzierung scheint bereits geklärt: Er selbst wolle zwei Milliarden Pfund in das Projekt investieren, schreibt Dyson.

Wirtschaftliche Motive scheinen für den Milliardär offenbar zweitrangig, er habe immer eine Lösung für das globale Luftverschmutzungsproblem gesucht, erklärt er. In neuen Akkutechnologien sehe er dabei einen vielversprechenden Ansatz. Er sehe es als "unsere Aufgabe, eine Lösung für das größte Umweltrisiko der Welt anzubieten".

Der Zeitplan ist knapp, denn bereits in 3 Jahren soll das fertige Produkt auf den Markt kommen. Weitere Details werde er zunächst nicht veröffentlichen, stattdessen setze er alles daran, die Details des Fahrzeuges unter Verschluss zu halten. "Der Wettbewerb im Bereich neue Autotechnologien ist hart", begründet Dyson seine Geheimhaltungstaktik.

