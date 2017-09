Martinique verhängt wegen Hurrikans 'Maria' Ausgangssperre

FORT-DE-FRANCE (dpa-AFX) - Die Präfektur der französischen Karibikinsel Martinique hat wegen des Durchzugs von Hurrikan "Maria" eine Ausgangssperre verhängt. In hochwassergefährdeten Bereichen müssten die Gemeinden ihre Bevölkerung in Sicherheit bringen, teilte die Präfektur am Montag (Ortszeit) mit. Es stünden 600 Feuerwehrleute, 200 Polizisten, 200 Gendarmen und 500 Soldaten für Kriseneinsätze bereit.

"Maria" steuert auf mehrere Karibikinseln zu. Es drohen starker Wind, heftiger Regen und hohe Wellen. Erst vor eineinhalb Wochen hatte der Hurrikan "Irma" die französischen Karibikinseln Saint-Martin und Saint-Barthélémy heimgesucht./cb/DP/tos