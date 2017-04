Arbeitskosten: So viel kosten EU-Angestellte ihre Arbeitgeber

Arbeitskosten stellen in Zeiten der Globalisierung einen wichtigen Faktor dar: Mit ihnen wird die Leistungsfähigkeit einzelner Länder verglichen. Mitunter machen die Arbeitskosten den größten Teil der Produktionskosten aus - und dienen somit als Entscheidungshilfe für oder gegen einen möglichen Produktionsstandort. Die Statistikbehörde Eurostat vergleicht in ihrem jährlichen Report, wie viel Arbeitgeber in der EU im Jahr 2016 pro geleisteter Arbeitsstunde für ihre Angestellten aufwenden mussten.



Platz 16: Das Ranking Das Statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat) hat eine Übersicht über das Arbeitskostenniveau im Jahr 2016 veröffentlicht. Das Ranking zeigt, wie teuer eine Arbeitsstunde in europäischen Ländern ist. Der Durchschnitt liegt bei 25,40 Euro pro Stunde. Doch die Schere klafft weit auseinander. Stand ist der 10.04.2017 Quelle: eurostat, Bild: istock/Ufuk ZIVANA

