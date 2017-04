In den letzten zwölf Monaten hatten Amazon -Anteilseigner ein Plus von 42 Prozent in ihren Depots. Wer Facebook -Aktien hält, kann sich nach einem Jahr über ein Kursplus von über 28 Prozent freuen. Nur für Aktionäre der Google-Mutter Alphabet lief es im Vergleich zur Peer Group unterdurchschnittlich: Um 9 Prozent stieg der Anteilsschein eines der wichtigsten Internetkonzerne weltweit. Ein klarer Underperformer also. Doch Experten sind überzeugt: Das wird sich bald ändern.

Alphabet-Aktie mit massivem Kurspotenzial

Stephan Ju, Analyst bei der Schweizerischen Top-Bank Credit Suisse, hat sein Outperform-Rating für die Alphabet-Aktie beibehalten. Das Kursziel sieht der Experte bei satten 1.100 US-Dollar - aktuell pendelt der Alphabet-Anteilsschein zwischen 830 und 840 US-Dollar. Für die Aktie des Technologiegiganten wäre demnach noch gewaltig Luft nach oben. Schießt die Aktie tatsächlich bis auf 1.100 Dollar nach oben, hätte Alphabet eine Marktkapitalisierung von 757 Milliarden Dollar und wäre somit mehr wert, als der Silicon Valley-Riese Apple.

Wachstumstreiber Cloud

Als Grund für die überaus bullishe Bewertung der Alphabet-Aktie nannte Stephan Ju insbesondere das Geschäft mit YouTube. In einer Mitteilung an Credit Suisse-Kunden hob der Experte seine Umsatzprognose für diesen Geschäftsbereich an. Dabei setzt Ju insbesondere auf einen deutlich positiven Umsatzbeitrag des kürzlich angekündigten YouTube TV. Der kostenpflichtige Streaming Service des Videoportals ist eine Kampfansage von Alphabet an das Kabelfernsehen in den USA. Abonnenten können über Googles Videoplattform nun neben den bereits bekannten Gratis-Inhalten auch 60 zusätzliche Kabelsender empfangen. Doch der neue Service hat seinen Preis: 35 Dollar soll das Monatsabonnement kosten. Mit dem neuen Angebot würde Alphabet nicht nur mit klassischen Kabelsendern konkurrieren, sondern zeitgleich auch den Streaming-Anbietern Amazon und Netflix in die Parade fahren.

Neben YouTube TV soll auch das Nicht-Suchmaschinengeschäft die Geschäftsentwicklung von Alphabet weiter antreiben. Das schnell wachsende Cloud-Geschäft hätten viele Anleger angesichts einer Verlangsamung des Wachstums im etablierten Google-Suchmaschinengeschäft aus den Augen verloren. Ju zufolge machen YouTube, Google Play und das Cloudgeschäft von Google aber ein Drittel der Gesamterlöse von Alphabet aus. Ein deutlicher Wachstumsschub in diesem Bereich sollte sich also auch auf die Umsatzentwicklung des Gesamtkonzerns positiv durchschlagen.



