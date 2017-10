Mattis - USA werden eine Atommacht Nordkorea nie akzeptieren

Seoul (Reuters) - Die USA werden nach den Worten von US-Verteidigungsminister Jim Mattis niemals eine Atommacht Nordkorea hinnehmen.

Das rasant fortschreitende Atom- und Raketenprogramm der Führung in Pjöngjang stärke nicht die Sicherheit Nordkoreas, sondern untergrabe sie, sagte Mattis am Samstag in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul.

Der Verteidigungsminister befindet sich seit einigen Tagen in der Region und bemüht sich um eine diplomatische Lösung in der Korea-Krise. Immer wieder erklärte er, die Diplomatie jeder Militäraktion vorzuziehen. Trotzdem sagte Mattis in Seoul an das kommunistische Nachbarland gerichtet: "Macht keine Fehler - jeder Angriff auf die Vereinigten Staaten oder unsere Verbündeten wird niedergeschlagen werden." Mattis südkoreanischer Kollege Song Young Moo wies Überlegungen zurück, angesichts der nordkoreanischen Fortschritte aus taktischen Gründen Atomwaffen auf der Halbinsel zu stationieren.

Die Spannungen in der Region sowie zwischen Nordkorea und den USA haben sich nach mehreren Raketen- und Atomtests des international isolierten Landes in den vergangenen Monaten erheblich verschärft. US-Präsident Donald Trump hatte Nordkorea sogar mit der "völligen Vernichtung" gedroht. Nach Einschätzung des US-Geheimdienstes CIA ist das Land nur wenige Monate davon entfernt, die USA mit einer Atomwaffe erreichen zu können.

Trump beginnt in der kommenden Woche eine Asien-Reise, auf der er dafür werben will, den Druck auf Nordkorea zu erhöhen, damit das Land sein Atom- und Raketenprogramm aufgibt. Unter anderem ist auch ein Treffen mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In vorgesehen.