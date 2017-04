May spricht mit Juncker und Barnier über Ablauf der Brexit-Gespräche

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Premierministerin Theresa May hat am Mittwoch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Chefunterhändler Michel Barnier in London empfangen. Das Arbeitsessen im Regierungssitz in der Downing Street fand nur wenige Tage vor dem EU-Sondergipfel zum Brexit statt. Worum es in dem Gespräch genau ging, wurde zunächst nicht bekannt. Der EU-Kommissionschef wolle mit May über den Ablauf der Austrittsverhandlungen sprechen, hatte es zuvor geheißen.

Am Samstag wollen sich die EU-Staats- und Regierungschefs ohne May zu einem Brexit-Sondergipfel in Brüssel treffen. Dann sollen die Leitlinien für die Austrittsverhandlungen mit Großbritannien festlegt werden.

Das "Handelsblatt" berichtete unter Berufung auf EU-Diplomaten, in Brüssel herrsche Unklarheit, wer auf britischer Seite die Verhandlungen führen werde. Dazu gäbe es keine klaren Äußerungen aus London mehr. Spekulationen der Zeitung, Brexit-Minister David Davis könnte nach der Wahl in Großbritannien am 8. Juni abgelöst werden, wollte ein Regierungssprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht kommentieren.

Bundeskanzlerin Angela Merkel will am Donnerstag ihren Kurs für die Gespräche zum Brexit bei ihrer Regierungserklärung abstecken. Als wesentliche Punkte darin werden die Wirtschaftsentwicklung in der Gemeinschaft und die Finanzplanung der EU ohne den Nettozahler Großbritannien erwartet./cmy/DP/he