May: Wahlen in Großbritannien finden wie geplant statt

LONDON (AFP)--Die britische Premierminister Theresa May hält auch nach dem Anschlag von London an den für Donnerstag geplanten Parlamentswahlen fest. Der zunächst unterbrochene Wahlkampf werde am Montag wieder aufgenommen, sagte May am Sonntag nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts in London.

May verurteilte die "bösartige Ideologie des islamistischen Extremismus", die hinter den drei jüngsten Anschlägen in Großbritannien stecke. Ein Attentäter "kopiert den anderen", dies sei eine "neue Form der Bedrohung".

Bei dem Anschlag im Zentrum der britischen Hauptstadt waren am Samstagabend sieben Passanten getötet und mehr als 50 weitere verletzt worden. Die Polizei erschoss die drei Angreifer.

DJG/apo

