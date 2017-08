Die Commerzbank -Tochter mBank sei dagegen aus dem Rennen, sagten vier mit dem Bieterprozess vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. Übrig seien noch die spanische Großbank Santander , die in Polen mit der BZ WBK vertreten ist, sowie die portugiesische BCP mit der polnischen Tochter Millennium. Santander, die Commerzbank, die mBank und die Deutsche Bank wollten sich dazu nicht äußern. Die Millennium Bank hatte ihr Interesse Ende Juli offiziell bestätigt.

Die Deutsche Bank hatte das Privatkunden-Geschäft in Polen laut Finanzkreisen im Frühjahr zum Verkauf gestellt. Sie will mit dem Rückzug aus mehreren ausländischen Märkten ihre Struktur vereinfachen und Kapital freisetzen. Banker hatten im Mai gesagt, Deutschlands größtes Geldhaus könnte mit dem Verkauf in Polen mindestens 400 Millionen Euro erlösen.

Deutsche Bank Polska ist die zwölftgrößte Bank des Landes. Ihr machen die niedrigen Zinsen, der harte Wettbewerb und die Bankenabgabe in dem Land zu schaffen. Die Mehrheit der Branche ist in ausländischer Hand.

Warschau/Frankfurt (Reuters)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com, Commerzbank AG