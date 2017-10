MDAX-FLASH: Erneut auf Rekordhoch - Weiter positives Wachstumsumfeld treibt an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der MDAX der mittelgroßen Werte hat sich am Dienstag wieder der Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt angeschlossen. Getrieben von Kursgewinnen bei den Aktien von Airbus (Airbus SE (ex EADS)) und HOCHTIEF zog der Index im frühen Handel um bis zu 0,53 Prozent an und erreichte bei gut 26 282 Punkten seine bisherige Bestmarke. Zuletzt stand ein Plus von 0,30 Prozent auf 26 221,70 Punkte zu Buche.

Anfang Oktober hatte der MDax im Vergleich zu den anderen wichtigen deutschen Indizes noch geschwächelt und zum Beispiel unter Kursverlusten bei den Aktien des Düngemittelherstellers K+S (K+S) und des Flugzeugbauers Airbus gelitten, der sich mit dem Verdacht auf Korruption und Schmiergeldzahlungen konfrontiert sieht.

Am Dienstag aber reagierten die Anleger nun positiv auf die Nachricht, dass Airbus die vielen Probleme des Branchenkollegen Bombardiers nutzt und sich die Mehrheit an einem aussichtsreichen Flugzeugsegment des kanadischen Herstellers sichert. Die Aktien von Airbus sind im MDax schwer gewichtet. Zu dem Baukonzern Hochtief gab es zudem einen positiven Analystenkommentar von Mainfirst.

Der MDax gilt als kleiner Bruder des deutschen Leitindex Dax (DAX 30). In dem Nebenwerteindex sind viele mittelständisch geprägte und stark exportorientierte Unternehmen enthalten. Sie profitieren damit von dem aktuell immer noch günstigen Wachstumsperspektiven der Weltwirtschaft.

Seit Jahresbeginn hat der MDax um gut 18 Prozent zugelegt, während der Dax rund 13 Prozent gewann. Dieser hatte zuletzt die viel beachtete Marke von 13 000 Punkten geknackt. Im Vergleich der deutschen Indizes sticht jedoch der TecDAX der Technologiewerte mit einem Plus von fast 40 Prozent derzeit positiv hervor. Er steht aktuell auf dem Niveau von Anfang 2001./la/bek/zb