Medienkongress 'scoopcamp': Online-Trends und 'digitale Propaganda'

HAMBURG (dpa-AFX) - Mit Fragen zum Journalismus der Zukunft und zur veränderten Mediennutzung hat sich der Innovationskongress "scoopcamp" am Donnerstag in der Hamburger Speicherstadt beschäftigt. Rund 250 Teilnehmer aus den Bereichen Redaktion, Programmierung und Produktentwicklung tauschten sich in Vorträgen und Workshops über neueste Trends aus. "Wir wissen mehr über Leser, als wir jemals wussten. Das darf aber nicht dazu führen, dass wir mundgerecht nur das liefern, was sie haben wollen", mahnte Carsten Brosda, Hamburgs Senator für Kultur und Medien, zum Auftakt der eintägigen Veranstaltung.

Über Möglichkeiten des weiter wachsenden Online-Video-Bereichs berichtete Jigar Metha von Fusion Media. Über mehrere Plattformen spricht das amerikanische Medienunternehmen mit Bewegtinhalten verschiedene Zielgruppen an: zum Beispiel Politikinteressierte, junge Migranten in den USA, Fans von Klatsch und Tratsch. Für seine Arbeit im Online-Journalismus wurde der Video-Experte Metha mit dem diesjährigen SCOOP Award ausgezeichnet.

Im weiteren Programm ging es auch um das Thema "Fake News" und wie Medien ihre Glaubwürdigkeit in Zeiten von "digitaler Propaganda" erhalten können. Erste Einblicke gab es auch in das für den Herbst angekündigte neue Newsportal "WikiTRIBUNE" von Wikipedia-Gründer Jimmy Wales. Hier sollen bezahlte Journalisten zusammen mit Freiwilligen in einer Community für eine faktenbasierte Berichterstattung zusammenarbeiten./alb/DP/zb