Medizingerätehersteller Aesculap kämpft weiter mit Preisdruck

TUTTLINGEN (dpa-AFX) - Unter anderem der Preisdruck im Gesundheitswesen macht dem Medizingerätehersteller Aesculap weiter zu schaffen. Dieser sei vor allem bei Implantaten und Stents - einer Art Gefäßstütze - spürbar, sagte Vorstandschef Hanns-Peter Knaebel am Donnerstag in Tuttlingen. Zudem seien in vielen Märkten - etwa im Mittleren Osten und Afrika - die Investitionen schwächer ausgefallen als erwartet. Insgesamt erwirtschaftete Aesculap 2016 einen Umsatz von rund 1,73 Milliarden - gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 3,7 Prozent. Der Gewinn sei ebenfalls gestiegen, sagte Knaebel ohne konkrete Zahlen zu nennen.

Aesculap gehört zur B. Braun Melsungen AG und feiert in diesem Jahr seinen 150. Geburtstag. Der Spezialist für Operationstechnik und Gesundheitsgüter beschäftigt weltweit rund 11 750 Mitarbeiter, davon 3590 in Tuttlingen./kst/DP/fbr