Mehr Studienabbrecher in Deutschland - aber viele finden schnell Alternativen

BERLIN (dpa-AFX) - An deutschen Hochschulen bricht fast jeder Dritte in der Frühphase sein Studium ab und muss sich dann neu orientieren. Nach einer am Donnerstag veröffentlichten repräsentativen Studie stieg die Abbruchquote bei Bachelor-Studenten im Vergleich zu früheren Untersuchungen von 28 auf 29 Prozent. Während die Quote an Universitäten leicht auf 32 Prozent sank, stieg sie an Fachhochschulen deutlich auf 27 Prozent.

Besonders gravierend wirkt sich das Massenphänomen Studienabbruch in mathematisch-naturwissenschaftlichen Studiengängen mit Quoten von 39 Prozent an Universitäten und 42 Prozent an Fachhochschulen aus. Knapp die Hälfte aller Abbrecher verlassen in den ersten beiden Semestern die Hochschule, weitere 29 Prozent im dritten oder vierten Semester.

Die große Mehrheit der Studienabbrecher finde nach dem Verlassen der Hochschule schnell eine Bildungs- oder Berufsalternative, heißt es weiter in dem Report. Ein halbes Jahr nach dem Abschied von der Uni hätten 43 Prozent eine Berufsausbildung aufgenommen, 31 Prozent seien erwerbstätig. Die vom Bundesforschungsministerium geförderte repräsentative Studie des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) basiert auf dem Absolventenjahrgang 2014, gut 6000 Exmatrikulierte wurden befragt./ll/wim/DP/jha