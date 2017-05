Profitieren konnte das Unternehmen von besseren Geschäften vor allem in Europa und Asien. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält die HUGO BOSS AG fest.

In den drei Monaten steigerte der im MDAX notierte Konzern den Umsatz um 1 Prozent auf 651 Millionen Euro. Das EBIT des vor allem für seine Herrenanzüge bekannten Unternehmens kletterte deutlich um 20 Prozent auf 64,4 Millionen Euro.

"Unsere strategische Neuausrichtung schreitet voran, in einigen Bereichen sehen wir bereits gute Erfolge", wird CEO Mark Langer in der Quartalsmitteilung zitiert, der seit knapp einem Jahr den Modekonzern leitet. Langer hatte vergangenes Jahr ein Restrukturierungsprogramm aufgelegt, zu dem Kosteneinsparungen, die Schließung von defizitären Filialen oder deutliche Preissenkungen in China gehören.

Für 2017 rechnet HUGO BOSS weiter mit einem weitgehend stabilen währungsbereinigten Umsatz. Das bereinigte EBITDA werde sich in einem Korridor zwischen -3 und +3 Prozent bewegen.

Bei den Aktien von HUGO BOSS haben Anleger am Mittwoch nach der Vorlage von Geschäftszahlen erst einmal Kasse gemacht. Der Kurs fiel am Vormittag um 4,43 Prozent auf 66,16 Euro. Erst in der vergangenen Woche hatten sie bei fast 71 Euro den höchsten Stand seit Februar 2016 erklommen. Noch Mitte 2016 war der Kurs der kriselnden Modekette bis auf 46 Euro gefallen, bevor die Anleger auf eine Erholung im Zuge einer Restrukturierung setzten. FRANKFURT (Dow Jones)/(dpa-AFX Broker)

