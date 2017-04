Mehrheit der Deutschen findet US-Luftschlag in Syrien falsch

Berlin (Reuters) - Die Deutschen sehen den US-Militärschlag gegen einen syrischen Luftwaffenstützpunkt sehr kritisch.

Nur 26 Prozent der Deutschen halten den Angriff laut einer Emnid-Umfrage für die "Bild am Sonntag" für richtig. 80 Prozent sind danach der Meinung, dass der Angriff eine einmalige Aktion der USA bleiben sollte. Nur neun Prozent sind dagegen für weitere Luftschläge. Fast jeder zweite Deutsche (40 Prozent) fürchtet nun einen militärischen Konflikt zwischen den USA und Russland, der Schutzmacht der syrischen Regierung von Präsident Baschar al-Assad. Außenminister Sigmar Gabriel zeigte sich dagegen überzeugt, dass es keinen Krieg zwischen beiden Atommächten geben werde.

Die USA hatten in der Nacht auf Freitag als Reaktion auf einen Giftgaseinsatz in der syrischen Provinz Idlib einen Militärstützpunkt der syrischen Armee angegriffen. Im "Tagesspiegel" fordert Gabriel wie am Samstag Bundeskanzlerin Angela Merkel verstärkte Anstrengungen für eine politische Lösung des Syrien-Konflikts. "Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wird durch Teile seiner Mitglieder entwertet, die eine Lösung blockieren und so für mehr Unsicherheit als für Sicherheit sorgen", kritisierte der SPD-Politiker, ohne Länder beim Namen zu nennen. Russland hatte eine Resolution gegen den Giftgaseinsatz verhindert. Sowohl Merkel als auch Gabriel hatten die US-Luftangriffe als "nachvollziehbar" bezeichnet.

In der "Bild am Sonntag" kritisierte Gabriel den Einsatz von Giftgas als "schweres Kriegsverbrechen" und "Akt der Barbarei". Es sei sehr plausibel, dass die syrische Regierung dahinter stecke. "Ich bin sicher, dass Assad über kurz oder lang für diese Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden wird. Assad hat seine Zukunft jedenfalls bereits hinter sich." Die Regierung in Damaskus hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

In den vergangenen Tagen hatte es zwischen den USA und den Europäern eine Debatte über die Zukunft des syrischen Präsidenten gegeben. Während etwa Merkel ein politische Lösung ohne Assad forderte, war die US-Regierung zunächst von dieser früher gemeinsamen Position abgerückt. Nach dem Giftgaseinsatz erklärte die Regierung in Washington einen Sturz von Assad wieder zur Priorität.