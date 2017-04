Menschenkette gegen Südlink-Trasse

FAMBACH (dpa-AFX) - Mit einer Menschenkette haben am Sonntag in Fambach (Kreis Schmalkalden-Meiningen) mehrere tausend Menschen gegen den geplanten Bau der umstrittenen Stromtrasse Südlink protestiert. Bürgermeister Jürgen Herrmann (SPD) sprach von mehr als 3000 Teilnehmern. "Wir sind sehr, sehr zufrieden mit der Resonanz. Wir haben ja keine Lobby und keine Stimme in der großen Politik".

Nach einer Kundgebung in dem 2100-Einwohner-Ort hätten sich die Demonstranten am Nachmittag zu einer gut einen Kilometer langen Kette entlang der alten Streckenführung der B19 die Hände gereicht. "Wir stehen hier nicht nur für Fambach, sondern für alle Betroffenen im Thüringer Wald, im Werratal und im Rhöntal", sagte Herrmann. "Wenn Massen mobilisiert werden, kann man etwas bewegen."

Die vom Netzbetreiber Tennet bevorzugte Variante für eine neue Stromtrasse durch Nord- und Westthüringen ist im Freistaat parteiübergreifend auf heftige Kritik gestoßen. Die 800 Kilometer lange Südlinktrasse soll die "Hauptschlagader" der Energiewende werden. Damit werde Thüringen zum "Lastenesel" der Energiepolitik, hieß es. Der Vorschlagskorridor führt unter anderem durch die Landkreise Schmalkalden-Meiningen und Eichsfeld sowie den Wartburgkreis./fi/DP/he