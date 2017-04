Mercedes-Benz steigert Absatz im März um 14,8 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Mercedes-Benz hat im März so viele Fahrzeuge ausgeliefert wie noch nie zuvor in einem Monat. Mit mehr als 228.000 Pkw wurden 14,8 Prozent mehr Fahrzeuge der gleichnamigen Kernmarke an die Kundschaft übergeben als vor einem Jahr. Inklusive Smart steigerte Mercedes-Benz Cars die Verkäufe im März um 13,3 Prozent auf 243.538 Fahrzeuge. In Europa überreichte Mercedes-Benz mit 109.237 Fahrzeugen - das entspricht einem Plus von 11,8 Prozent - erstmals in einem Monat mehr als 100.000 Fahrzeuge an Kunden. Der Absatz in der Region Asien-Pazifik kletterte im März um 23,1 Prozent auf 78.649 Pkw. Davon wurden 49.871 Fahrzeuge (plus 32,1 Prozent) in China verkauft.

Kumuliert markierte die Pkw-Sparte des Daimler-Konzerns von Januar bis März ebenfalls eine neue Bestmarke. "Im ersten Quartal 2017 hat Mercedes-Benz 560.625 Fahrzeuge an Kunden weltweit ausgeliefert, ein Plus von 16 Prozent", sagte Britta Seeger, Mitglied des Vorstands der Daimler AG, verantwortlich für Mercedes-Benz Cars Vertrieb. "Das ist der höchste Absatz, den wir jemals in einem Quartal erzielt haben."

April 06, 2017

