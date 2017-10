Merck & Co. streicht 1.800 Stellen im US-Vertrieb

Von Peter Loftus

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmariese Merck & Co. streicht etwa 1.800 Stellen im Vertrieb in den USA. Es würden drei Verkaufsteams aufgelöst, um Kosten zu sparen und sich auf Produkte mit Wachstumspotenzial zu konzentrieren, erklärte das US-Unternehmen. Der Abbau trifft etwa 7 Prozent der US-Belegschaft.

Im Gegenzug will Merck & Co. ein Vertriebsteam für chronische Erkrankungen aufbauen, dass aus 960 Mitarbeitern bestehen soll und etwa das Top-Diabetes-Mittel Januvia sowie das Schlafmittel Belsomra verkaufen soll.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2017 09:46 ET (13:46 GMT)