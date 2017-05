Merck KGaA will in neuer Konzernstruktur Sparten besser aufstellen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Darmstädter Pharmakonzern Merck KGaA entwickelt eine neue Unternehmensstruktur, von der sie sich eine bessere Steuerung ihrer operativen Bereiche erhofft. Man arbeite derzeit an Maßnahmen zur strukturellen Weiterentwicklung der Unternehmensbereiche Healthcare, Life Science und Performance Materials, teilte der DAX-Konzern mit. Unter anderem sei eine Übertragung der Unternehmensbereiche auf Tochtergesellschaften beabsichtigt.

Die Geschäftsleitung und die zuständigen Gremien prüfen das Vorhaben derzeit und müssen noch eine endgültige Entscheidung treffen. Auch die Hauptversammlung des Konzerns muss zustimmen. Eine Umsetzung sei nach derzeitigem Stand für das Geschäftsjahr 2018 geplant.

May 16, 2017 06:02 ET (10:02 GMT)

