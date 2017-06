Merkel bekundet nach Anschlägen Solidarität mit Großbritannien

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich bestürzt über die Anschläge von London gezeigt und Solidarität mit Großbritannien bekundet.

"Wir sind heute über alle Grenzen hinweg im Entsetzen und der Trauer vereint, aber genauso in der Entschiedenheit", erklärte Merkel am Sonntag. Deutschland stehe im Kampf gegen jede Form von Terrorismus fest und entschlossen an der Seite Großbritanniens. Ähnlich äußerte sich auch der französische Präsident Emmanuel Macron. Auf Twitter erklärte er, Frankreich stehe stärker denn je Seite an Seite mit dem Vereinigten Königreich. In London kamen mindestens sechs Menschen ums Leben, als drei Angreifer mit einem Kleintransporter in Fußgänger rasten und anschließend mit Messern auf Menschen losgingen.