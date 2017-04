Merkel betont Bedeutung finanzieller Fragen beim Brexit

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel hat unmittelbar vor dem EU-Sondergipfel zum Brexit die Bedeutung einer Einigung mit Großbritannien über finanzielle Fragen betont. Merkel sagte am Samstag in Brüssel, erst müssten Trennungsverhandlungen mit Großbritannien geführt werden, dann könne über die Zukunft gesprochen werden. Vordringliche Themen seien die künftigen Rechte der EU-Bürger in Großbritannien und der Briten in der EU, aber auch finanzielle Dinge. "Die gehören für uns zu den Trennungsfragen sehr eindeutig dazu."

Finanzielle Ansprüche an London werden auf bis zu 60 Milliarden Euro geschätzt. Merkel sagte weiter: "Wir wollen auch in Zukunft gute Beziehungen zu Großbritannien, aber wir wollen auch als 27 unsere Interessen gemeinschaftlich vertreten. Das ist bislang extrem gut gelungen", betonte sie.

Die 27 bleibenden Staaten der EU wollen beim Gipfel in Brüssel ihre Position für die Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens festzurren. Zentraler Punkt der sogenannten Leitlinien ist, dass in zwei Phasen verhandelt wird: Zunächst die Trennung, dann die Zukunft. Die EU hofft auf Zwischenergebnisse bis zum Herbst./tl/DP/fbr