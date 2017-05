Merkel: Bundestagswahl von Schleswig-Holstein getrennt zu sehen

BERLIN (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel hat nach dem Sieg der CDU bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein vor Rückschlüssen auf die Bundestagswahl gewarnt. "Eine Landtagswahl ist eine Landtagswahl", sagte die CDU-Vorsitzende am Montag in Berlin. Sie habe immer Wert darauf gelegt, dass dies auch so von ihrer Partei benannt werde.

Der Erfolg der CDU in Schleswig-Holstein beruhe sehr stark darauf, dass man auf Landesthemen gesetzt habe, betonte Merkel. Über die Bundestagswahl sei allerdings gesondert zu sprechen. "Deshalb liegt die Arbeit der Bundestagswahl noch vor uns", sagte die Kanzlerin.

Ihre Partei werde nun die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am kommenden Sonntag abwarten und sich dann mit Hochdruck an die Arbeit machen und das Programm für die Bundestagswahl vorlegen. Die Bilanz sei ja "recht ordentlich", wenn man sich die Situation in Deutschland anschaue. Die Arbeit am Wahlkampfprogramm werde Ende Juni, Anfang Juli abgeschlossen sein.

Eine Aussage zu möglichen Koalitionen im Kieler Landtag vermied Merkel. Es sei im Wesentlichen den jeweiligen Landesverbänden überlassen, mit wem sie Bündnisse eingehen wollten, sagte die CDU-Vorsitzende. Denkbar ist in Schleswig-Holstein eine Koalition, die für den Bund Modellcharakter hätte, nämlich eine Regierung aus CDU, Grünen und FDP.

