Merkel fordert EU-Freihandelsabkommen mit den Golfstaaten

Abu Dhabi (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel will den Abschluss eines EU-Freihandelsabkommens mit den Ländern des Golf-Kooperationsrates (GCC) vorantreiben.

Sie werde mit dem Kronprinzen von Abu Dhabi, Mohammed bin Sajed al Nahjan über diese Frage sprechen, kündigte Merkel am Montag nach ihrer Ankunft in Abu Dhabi an. Es gehe darum, die wirtschaftlichen Beziehungen mit der Region zu intensivieren.

Die vor Jahren begonnenen EU-GCC-Verhandlungen sind festgefahren. Aus EU-Sicht sind dafür unter anderem Forderungen Saudi-Arabiens verantwortlich, das Exportzölle auf Rohstoffe behalten möchte. Damit will das Land die weiterverarbeitende Industrie im Land halten. Die EU akzeptiert dies prinzipiell nicht, hat den Golfstaaten aber eine Übergangsphase angeboten. Zum Golfkooperationsrat, mit dem die EU verhandelt, gehören neben Saudi-Arabien auch die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, Kuwait, Oman und Bahrain.

Merkel hatte am Sonntag in Saudi-Arabien für einen raschen Abschluss geworben. Es gebe neue EU-Angebote, auf die die Golfstaaten noch nicht reagiert hätten. Die EU hat jetzt angesichts protektionistischer Tendenzen in den USA und den bevorstehenden Brexit-Verhandlungen beschlossen, den Abschluss von Freihandelsabkommen zu beschleunigen.