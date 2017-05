Merkel für Einigkeit in Klimafrage - USA bleiben unerwähnt

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Regierungen weltweit zum gemeinsamen Vorgehen gegen den Klimawandel aufgerufen.

"Wir sind verantwortlich füreinander. Wir haften füreinander. Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft", sagte sie am Dienstag in Berlin beim "Petersberger Klimadialog". Der Geist des Beschlusses zum Weltklimavertrag von Paris müsse weiterleben. "Ich versuche also, auch Zweifler noch zu überzeugen. Dabei bleibt immer wieder Arbeit", sagte Merkel am Ende ihrer Rede, ohne die USA direkt zu erwähnen. Dies tat danach der Ministerpräsident der Fidschi-Inseln, Frank Bainimarama: "Wir haben einen Elefanten im Saal. Und der ist die Unsicherheit über die Position der USA." Vertreter mehrerer Staaten baten Merkel daraufhin um ein Wort Richtung USA. Die Kanzlerin sagte lediglich, Wünsche dürften nicht in falscher Form geäußert werden, wenn sie erfüllt werden sollten.

US-Präsident Donald Trump hat bisher offengelassen, ob sein Land weiterhin Teil des Pariser Weltklimavertrags bleibt. Dies soll wohl noch vor dem Hamburger Gipfel der 20 größten Industrie- und Schwellenländer (G20) im Juli entschieden werden. Deutschland will das Thema Klimaschutz in der Abschlusserklärung zumindest indirekt etwa über die Förderung erneuerbarer Energien ansprechen. Sowohl die Bundesregierung als auch die EU werben um einen Verbleib der USA im Klimavertrag.

GREENPEACE: USA NICHT MIT FAULEM KOMPROMISS AN BORD HALTEN

Die Umweltorganisation Greenpeace warnte Merkel, der Wunsch gemeinsam zu Handeln, dürfe nicht zu Lasten der nötigen Anstrengungen gehen: "Die Welt kann es sich nicht leisten, Trump mit einem faulen Kompromiss an Bord zu halten", sagte Klimaexperte Karsten Smid. "Die USA müssen sich klar zu den im Pariser Klimaabkommen beschlossenen Zielen bekennen und darlegen, wie sie ihren CO2-Ausstoß senken werden."

Das Umweltministerium erklärte, man lote Flexibilitäten des Pariser Klimaabkommen mit Blick auf die USA aus. "Wir werden aber keine Deals machen", sagte Umweltministerin Barbara Hendricks. Die US-Regierung werde bei einem Verbleib im Vertrag jedoch selbst zu entscheiden haben, wie sie das Abkommen erfüllt.

Hendricks wie Merkel verwiesen darauf, dass der Kampf gegen den Klimawandel langfristig wirtschaftlich Vorteile biete: "Selbst wenn man nicht an den Klimawandel glaubt, hat man trotzdem das Richtige getan", sagte Merkel mit Blick auf eine Studie der OECD. Bis 2021 ist danach unterm Strich mit einem zusätzlichen Wohlstandsgewinn über das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von einem Prozent zu rechnen. Bis 2050 betrage das Plus dann 2,8 Prozent, die durch zusätzliche Investitionen in Erneuerbare Energien, Leitungsnetze oder umweltfreundlichen Verkehr ausgelöst würden. Ohnehin fällige Investitionen in Energie- oder Verkehrssysteme müssten allerdings zunächst um rund zehn Prozent erhöht werden, schreibt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

Zum "Petersberger Klimadialog" treffen sich seit 2010 jedes Jahr etwa 30 Staaten in Deutschland. Ein Ziel ist es, den Weltklimagipfel im November vorzubereiten. Dieses Jahr findet er in Deutschland statt, die Präsidentschaft haben aber die Fidschi-Inseln inne, die wegen des Anstiegs des Meeresspiegels direkt vom Klimawandel bedroht sind.