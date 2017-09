Merkel gewinnt laut Umfrage TV-Duell gegen Schulz

BERLIN (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat das TV-Duell gegen Herausforderer Martin Schulz (SPD) am Sonntagabend aus Sicht der Wähler für sich entschieden. Mit 55 Prozent fanden in einer Blitzumfrage der Meinungsforscher von Infratest Dimap für die ARD über die Hälfte der Zuschauer die Amtsinhaberin überzeugender. Nur 35 Prozent sahen SPD-Spitzenmann Schulz vorn. Knapp die Hälfte bewertete Merkel nach der anderthalbstündigen Debatte glaubwürdiger als ihren Kontrahenten, der nur auf 29 Prozent kam.

Merkel konnte auch in der Gruppe der noch Unentschlossenen punkten und landete mit 48 Prozent vor dem SPD-Vorsitzenden, der lediglich 36 Prozent erzielte. Schulz konnte hingegen bei der Angriffslust von sich überzeugen - 87 Prozent hielten ihn für offensiver als die CDU-Chefin (5). Auch bei der Bürgernähe lag Schulz in Front. Mit 55 Prozent konnte er in diesem Unterpunkt Merkel hinter sich lassen, die nur 24 Prozent erreichte.

September 04, 2017

