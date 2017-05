Merkel setzt Türkei Grenzen - Kein Todesstrafen-Referendum

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel untersagt der Türkei eine Abstimmung über die Wiedereinführung der Todesstrafe auf deutschem Boden.

In einem WDR-Interview widersprach Merkel am Dienstag gleichzeitig dem Eindruck, dass dies ein Kurswechsel gegenüber der Regierung in Ankara sei. Man habe aber für "Klarheit" gesorgt, dass keine Genehmigung für eine Abstimmung über einen Inhalt gegeben werde, "den wir absolut ablehnen". Innenminister Thomas de Maiziere bestätigte unterdessen, dass einige Türken mit Diplomatenpass Asyl in Deutschland erhalten haben. Zuvor hatten Medien über positive Asylbescheide für Soldaten des Nato-Partners berichtet.

Merkel sagte, zwar gebe es noch keine konkreten Anfragen aus der Türkei, hierzulande über die Todesstrafe abstimmen zu dürfen. Diese Frage sei aber "leider, leider so hypothetisch dann auch nicht, denn das Thema ist in der Türkei diskutiert worden", sagte die Kanzlerin. Für einen Inhalt, "den wir absolut ablehnen, wie etwa die Todesstrafe" werde es auf deutschem Boden keine Erlaubnis geben. Dies könne auch die Absage an eventuell geplante Wahlveranstaltungen auf deutschem Boden bedeuten, hieß es in der Bundesregierung. Zuvor war der Eindruck entstanden, Merkel habe sich generell nicht nur gegen das Referendum, sondern auch gegen jede Form der Wahlwerbung für die Wiedereinführung der Todesstrafe ausgesprochen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nach dem erfolgreichen Referendum über ein Präsidialsystem in seinem Land auch eine Volksabstimmung zur Einführung der Todesstrafe ins Gespräch gebracht. Regierungssprecher Steffen Seibert hatte dazu bereits erklärt, es sei politisch nicht vorstellbar, dass türkische Staatsangehörige darüber in Deutschland abstimmen könnten. Über die Verfassungsreform hatten die Türken auch in Deutschland ihre Stimme abgeben können. In der EU gilt die Einführung der Todessstrafe als eine rote Linie, die auch über die Fortführung von Beitrittsgesprächen zur Union entscheidet.

ASYL FÜR INHABER TÜRKISCHER DIPLOMATENPÄSSE

"Das Bundesamt für Migration hat in einigen Fällen bei Antragstellern aus der Türkei eine positive Asylentscheidung getroffen", sagte de Maiziere im nordrhein-westfälischen Stolberg. Eine Antwort auf die Frage, ob auch Soldaten unter den Antragstellern seien, lehnte er aus Datenschutzgründen ab. Der Minister wies darauf hin, dass in den Leitsätzen der Bundesregierung für Asylgesuche türkischer Bürger die Entwicklungen seit dem Putsch in der Türkei eingeflossen seien. Der CDU-Politiker räumte ein, die Beziehungen zur Türkei seien schlecht. "Die Entscheidung des Referendums und die politische Entwicklung macht uns große Sorgen."

Seit dem Putsch haben nach Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) 414 türkische Staatsbürger mit Diplomatenpässen und Dienstpassinhaber bis Mai 2017 einen Asylantrag in Deutschland gestellt. Diese Zahl umfasse auch Familienangehörige.

Trotz der politischen Spannungen hatten die Wirtschaftsminister beider Länder am Montag betont, die wirtschaftliche Zusammenarbeit wieder ausdehnen zu wollen.