Merkel kündigt in Interview Entlastung von Familien an

BERLIN (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel zieht mit dem Versprechen auf eine stärkere Förderung von Familien in den Bundestagswahlkampf. "Wir werden die Kosten in den Blick nehmen, die Eltern für Bildung haben", sagte die CDU-Vorsitzende den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Familien sollen es außerdem leichter haben, zu Wohneigentum zu kommen. Dabei geht es Merkel zufolge um finanzielle Entlastung und um ein beschleunigtes Planungsrecht.

Merkels Ankündigung ist inhaltlich nicht neu. Ähnliche Forderungen wurden bereits auf dem letzten CDU-Bundesparteitag beschlossen. Die versprochenen finanziellen Entlastungen wiederum fußen auf Ankündigungen von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), der die Bürger im Falle eines Wahlsiegs der Union in der kommenden Legislaturperiode um 15 Milliarden Euro finanziell entlasten will. Sie stehe "zu hundert Prozent hinter dem Steuerkonzept von Wolfgang Schäuble", sagte Merkel.

Die Steuereinnahmen seien gestiegen und hätten den Spielraum für Entlastungen erhöht, sagte Merkel. Von den Entlastungen sollen "diejenigen profitieren, die jeden Tag hart arbeiten und vielleicht noch Überstunden machen." Der Spitzensteuersatz von 42 Prozent werde heute sehr schnell erreicht, stellte die Kanzlerin außerdem eine Senkung in Aussicht.

