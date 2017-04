Merkel kündigt zweites Hilfsprogramm für arme Westkommunen an

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will die gezielte Förderung strukturschwacher Regionen auch im Westen Deutschlands verdoppeln. "Nach Ende des Solidarpakts 2020 streben wir ein integriertes Fördersystem an, um strukturschwachen Regionen in ganz Deutschland zu helfen", sagte Merkel den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) habe bereits einen Sondertopf zur Förderung von Investitionen klammer Städte und Gemeinden in Höhe von 3,5 Milliarden Euro aufgelegt. "Diese Mittel werden Kommunen vor allem in Nordrhein-Westfalen zugutekommen", meinte die CDU-Vorsitzende. "Ein zweites Programm, das ebenfalls 3,5 Milliarden Euro umfasst, wird folgen. Auch dabei wird NRW ganz besonders berücksichtigt."

Besonders die ehemaligen Kohle-und-Stahl-Städte im Ruhrgebiet leiden unter hohen Schulden und dem Niedergang der Industrie. Merkel machte für die schlechte Lage auch die SPD-geführte Landesregierung verantwortlich. Nordrhein-Westfalen werde "deutlich unter Wert regiert", kritisierte die Kanzlerin. Die Planung neuer Infrastruktur dauere zu lang, die Aufklärungsquote bei Wohnungseinbrüchen sei zu gering, und NRW mache mehr Schulden als alle anderen Bundesländer zusammen. Merkel empfahl Bayern als Vorbild zur Besserung. In NRW wird Mitte Mai ein neuer Landtag gewählt.

Im Jahr 2019 läuft der Solidarpakt II aus, der den neuen Bundesländern im Osten Deutschlands jährlich Milliarden in die Kassen spült.

April 13, 2017

