Merkel liegt in ARD-Umfrage wieder vor Schulz

Berlin (Reuters) - In einer Umfrage zur Bundestagswahl liegt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Direktvergleich wieder vor ihrem SPD-Herausforderer Martin Schulz.

Im Fall einer Direktwahl würden sich laut dem am Donnerstagabend veröffentlichen ARD-Deutschlandtrend derzeit 46 Prozent für die Amtsinhaberin und 40 Prozent für den SPD-Chef entscheiden. Vor drei Wochen hatten sich im ARD-Deutschlandtrend noch 45 Prozent für Schulz und 36 Prozent für Merkel ausgesprochen. Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union der Umfrage von Infratest dimap zufolge auf 34 Prozent. Das wären zwei Punkte mehr als in der vorherigen Umfrage. Die SPD blieb bei 31 Prozent.

Drittstärkste Kraft würde demnach die AfD mit unverändert elf Prozent. Auch die Werte für die Grünen (acht Prozent) und die FDP (sechs Prozent) blieben im Vergleich zur vorherigen Umfrage gleich. Die Linke verlor einen Punkt auf sieben Prozent.

Die Zufriedenheit mit der Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD ist wieder gestiegen. 53 Prozent der Befragten äußerten sich zufrieden oder sehr zufrieden. Das waren neun Prozentpunkte mehr als im Vormonat. Im März war eine deutliche Mehrheit noch unzufrieden. Die Bundestagswahl findet am 24. September statt. Für den ARD-Deutschlandtrend befragte Infratest dimap für den Direktvergleich zwischen Merkel und Schulz am Montag und Dienstag 1002 Wahlberechtigte. Für die Sonntagsfrage nannte das Institut einen Erhebungszeitraum von Montag bis Mittwoch mit 1502 Befragten.