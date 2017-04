Merkel lobt libanesischen Beitrag zur Flüchtlingshilfe

Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel hat die Leistungen des Libanon bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise gewürdigt. Das Land habe mehr als eine Million Flüchtlinge aufgenommen und damit eine sehr große Aufgabe bewältigt, sagte die Kanzlerin am Dienstag beim Besuch des libanesischen Ministerpräsidenten Saad Hariri in Berlin. Die CDU-Vorsitzende betonte gleichzeitig, wie wichtig neben der Flüchtlingshilfe der wirtschaftliche Aufbau sei.

Merkel verwies darauf, dass Deutschland mit rund 386 Millionen Euro Hilfe in 2016 der zweitgrößte Geldgeber für den Libanon sei. Das Geld diene der Bewältigung der Flüchtlingskrise, aber auch "der Belebung der wirtschaftlichen Dynamik". Es gehe nicht nur darum, den Flüchtlingen zu helfen, sondern auch der Bevölkerung. "Es darf nicht der Eindruck entstehen, die internationale Staatengemeinschaft kümmert sich nur um die Flüchtlinge", sagte Merkel. Man müsse vielmehr "das ganze Land im Blick haben".

Stillstand überwunden Merkel würdigte, dass die Zeit des politischen Stillstands im Libanon überwunden worden sei und sich das Land stabilisiert habe. Die aktuelle Regierung bilde "die ja bekanntermaßen sehr vielfältigen Interessen des libanesischen Staates sowie der Bevölkerungs- und Religionsgemeinschaften ab", sagte die Kanzlerin. "Wir sind alle sehr erleichtert, dass diese Situation jetzt da ist, obwohl wir uns auch bewusst sind, dass es nach wie vor eine komplizierte Situation ist".

Syrien ist das größte Nachbarland des Libanon, das Land mit seinen rund 4 Millionen Einwohnern ist deshalb von den Flüchtlingsströmen besonders betroffen. Hariri selbst sprach von einer großen Bürde für sein Land und zog den Vergleich, dass die gesamte EU 250 Millionen Flüchtlinge aufnehmen müsste, um in einer ähnlichen Situation wie der Libanon zu sein.

