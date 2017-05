Merkel mahnt Union zu Bodenhaftung im Bundestagswahlkampf

Berlin (Reuters) - CDU-Chefin Angela Merkel hat die Bundestagsabgeordneten der Union gemahnt, im Wahlkampf die Bodenhaftung zu bewahren.

Nach den drei von der CDU gewonnenen Landtagswahlen sagte sie nach Teilnehmerangaben am Dienstag in der Fraktionssitzung, die Union könne zuversichtlich in die kommenden Wochen gehen. Jetzt müsse ein Zukunftsprogramm ausgearbeitet werden, das sozial ausbalanciert sei. Außerdem mahnte sie, dieses Wahlprogramm gemeinsam zu vertreten. Die Einheit der Union habe den Wahlerfolg im Saarland, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen ermöglicht. Bereits am Montag hatte Merkel im CDU-Bundesvorstand nach Teilnehmerangaben mit Blick auf die bevorstehende Arbeit an den Wahlprogrammen gesagt: "Wir fangen jetzt wieder bei null an. Aber diese null fühlt sich gut an."

Erst im Januar hatten CDU und CSU ihren monatelangen Streit über die Flüchtlingspolitik beigelegt. In der großen Koalition im Bund müsse die Union einen Stabilitätskurs bewahren und weiterregieren, egal wie sich die SPD nach ihren Niederlagen nun verhalte, betonte die Kanzlerin in der Fraktionssitzung.