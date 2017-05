Merkel nennt Eckpunkte für CDU-Wahlprogramm im Bund

BERLIN (Dow Jones)--Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel hat nach dem Sieg ihrer Partei in Nordrhein-Westfalen erste Eckpunkte für das Programm der Christdemokraten zur Bundestagswahl genannt. Anders als bei der Landtagswahl handele es sich im Bund um eine "andere Situation" sagte Merkel. Dies liege auch an der Großen Koalition in Berlin, deren Bilanz gut sei. "Wir haben Gewaltiges in den letzten Jahren auf den Weg gebracht und als Große Koalition sehr viel Unerwartetes gemeistert", sagte Merkel. Man werde also über diese Bilanz reden. Vor allem werde es im Wahlkampf aber um Zukunftskonzepte gehen.

CDU und CSU würden dazu ihr Wahlprogramm Anfang Juli vorstellen, bekräftigte Merkel. Die Details müssten noch folgen, aber die Konturen und die Schwerpunkte seien erkennbar. "Es wird vor allem um die Arbeitsplätze der Zukunft gehen", sagte Merkel. Deutschland dürfe sich auf der aktuellen Situation nicht ausruhen. "Sie ist eine gute Momentaufnahme, aber angesichts der vielen Herausforderungen in der Welt muss das täglich neu erarbeitet werden", sagte die CDU-Vorsitzende und nannte die Digitalisierung als ein Stichwort. Das Thema Bildung und Forschung werde deshalb ein Schwerpunkt im Wahlprogramm sein.

Wichtig sei auch das Thema Gerechtigkeit, sagte Merkel. Nach ihrer festen Überzeugung tue sich die SPD dabei aber immer noch sehr schwer "mit dem Begriff der Innovation" und setze auch die Reihenfolge nicht richtig. "Es geht nicht um Gerechtigkeit und Innovation, sondern es geht erst einmal um Innovation, Zukunftsgestaltung, Zukunftsgewandtheit, und dann daraus sich entwickelnd natürlich Gerechtigkeit".

Merkel nannte außerdem den Bereich innere, äußere und soziale Sicherheit als weiteres Wahlkampfthema. Es gehe dabei auch um eine solide Haushaltspolitik sowie den Zusammenhalt der Gesellschaft. Schließlich stehe das Thema Europa im Mittelpunkt, denn Deutschland gehe es nur gut, wenn es auch Europa gutgehe.

May 15, 2017

