Merkel nennt Vorfall in Dortmund "widerwärtig"

BERLIN (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel hat den mutmaßlichen Anschlag auf einen Mannschaftsbus von Borussia Dortmund als "widerwärtige Tat" bezeichnet. Man könne nur erleichtert sein, dass die Tat nicht noch schlimmere Folgen gehabt habe, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Wie das Innenministerium mitteilte, hat Ressortchef Thomas de Maizière (CDU) entschieden, dem für Mittwochabend in Dortmund angesetzten Nachholspiel zwischen Dortmund und AS Monaco "aus Solidarität" beizuwohnen.

Kurz vor dem Champions-League-Spiel gegen AS Monaco waren am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr drei Sprengsätze in der Nähe des Mannschaftsbusses explodiert. Ein Spieler und ein Polizist wurden den Angaben zufolge verletzt.

April 12, 2017 07:14 ET (11:14 GMT)

