Merkel: Niemand kann Probleme der Welt alleine lösen

Heute im Fokus

DAX schließt im Plus -- Dow Jones um Nulllinie -- Air Berlin stellt Voranfrage für Bürgschaft -- Draghi optimistischer für Konjunktur -- Rocket Internet, Uniper, Heidelberger Druck, Tesla im Fokus

T-Mobile US: "Natürlich" gibt es Diskussionen zu Fusion mit Sprint. Credit Suisse streicht in London offenbar weitere Jobs. Bund muss Atomkonzernen wohl auch Zinsen zurückzahlen. Daimler erhält Lkw-Großauftrag in Brasilien. Ex-FBI-Chef Comey bezichtigt Trump-Regierung der Lügen. Alibaba-Aktie auf neuem Rekordhoch.