Merkel - Orban muss im Hochschulstreit nun liefern

Brüssel (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bestätigt, dass Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban ein Einlenken im Hochschulstreit mit der Europäischen Union (EU) zugesagt haben soll.

Im Präsidium der Europäischen Volkspartei (EVP) habe es Diskussionen mit Orban gegeben, sagte Merkel am Samstag nach dem EU-Brexit-Gipfel in Brüssel. EVP-Chef Joseph Daul habe danach in einer größeren Runde berichtet, dass Orban die Kritik aufgenommen und eine Änderung zugesagt habe. "Für mich zählt dann natürlich - und das wird auch für die Kommission gelten -, was sind dann die tatsächlichen Ergebnisse", betonte Merkel allerdings. Auch ein EVP-Sprecher bestätigte das Einlenken Orbans. Dieser erklärte im ungarischen Fernsehen jedoch, dass er nicht nachgebe. In den kommenden Monaten werde er mit der EU-Kommission verhandeln und das Ergebnis dann umsetzen. "Niemand wird Ungarn Bedingungen stellen", sagte Orban.

Die ungarische Regierung steht wegen eines umstrittenen Hochschulgesetz in der Kritik. Dem Gesetz zufolge müssen ausländische Universitäten nicht nur in Ungarn, sondern auch in ihrem Heimatland einen Sitz haben. Nach Ansicht der EU-Kommission bedroht das neue Gesetz die Zentraleuropäische Universität des US-Milliardärs George Soros in Budapest. Die Brüsseler Behörde hat deswegen ein Verfahren wegen Verstößen gegen das Prinzip der akademischen Freiheit gegen Ungarn eröffnet. Der ungarische Regierung wurde ein Monat gegeben, um das Gesetz zu korrigieren.

In der EVP sind sowohl CDU und CSU, als auch Orban Fidesz-Partei vertreten. Die Regierungschefs und Politiker der konservativen europäischen Parteienfamilie treffen sich regelmäßig vor den EU-Gipfeltreffen. Orbans Zusage des Einlenkens wurde von EU-Diplomaten auch im Zusammenhang mit dem Wunsch der 27 EU-Staaten gesehen, angesichts der bevorstehenden Brexit-Verhandlungen demonstrative Einigkeit zu demonstrieren.