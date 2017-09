Merkel plädiert bei Trump für friedliche Lösung der Nordkorea-Krise

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump für eine friedliche Lösung der Nordkorea-Krise geworben. Nordkorea hatte den Test einer Wasserstoffbombe verkündet, worauf die USA eine militärische Reaktion angedroht hatten. Merkel und Trump hätten in dem Gespräch am Montagabend die Auffassung vertreten, dass der UN-Sicherheitsrat rasch weitere und verschärfte Sanktionen beschließen müsse, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert anschließend in Berlin mit. Merkel sagte demnach zu, sich in der EU dafür einzusetzen. Ziel bleibe es, Nordkorea von seinem völkerrechtswidrigen Verhalten abzubringen und eine friedliche Lösung des Konflikts zu erreichen./and/DP/jha