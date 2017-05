Merkel pocht gegenüber Erdogan auf Besuchsrecht für Abgeordnete in Incirlik

BRÜSSEL (AFP)--Angesichts der Besuchsverbote für Bundestagsabgeordnete auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan die Notwendigkeit solcher Truppenbesuche deutlich gemacht. Die Kanzlerin habe "noch einmal darauf hingewiesen, dass es unabdingbar ist, dass Bundestagsabgeordnete ihre Bundeswehr im Auslandseinsatz besuchen können", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Donnerstagabend.

Merkel und Erdogan waren am Rande des Nato-Gipfels in Brüssel zu einem Gespräch über derzeitige Belastungen der deutsch-türkischen Beziehungen zusammengekommen. Im Vorfeld hatte Merkel mit dem Abzug der deutschen Soldaten gedroht. Kürzlich hatte Ankara einer Delegation des Bundestags-Verteidigungsausschusses einen Besuch von Incirlik verweigert. Von dem Stützpunkt aus beteiligt sich die Bundeswehr mit Aufklärungs-Tornados und Tankflugzeugen am Anti-IS-Kampf.

Neben dem Besuchsverbot für Abgeordnete werden die deutsch-türkischen Beziehungen durch eine Reihe von Streitpunkten belastet, darunter die Inhaftierung des "Welt"-Journalisten Deniz Yücel und anderer deutscher Staatsbürger im Zuge von Erdogans Feldzug gegen politische Gegner. Merkel habe bei dem Gespräch erneut "eine rechtsstaatliche Behandlung inhaftierter deutscher Staatsbürger" und "insbesondere die Freilassung von Deniz Yücel" gefordert, erklärte Seibert.

Yücel hatte sich Mitte Februar der Polizei in Istanbul einer Befragung gestellt, woraufhin er in Gewahrsam genommen wurde. Ihm werden wegen seiner Berichte über den Kurdenkonflikt und den Putschversuch vom Juli 2016 Volksverhetzung und Terrorpropaganda vorgeworfen.

