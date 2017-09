Merkel rechnet mit sprunghaftem Anstieg bei Elektroautos

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel rechnet mit einem sprunghaften Anstieg der Produktion von Elektroautos und der Verbreitung von Ladestellen.

In ihrer am Samstag veröffentlichten wöchentlichen Videobotschaft räumte sie zwar ein, dass es bei Elektroautos noch kein breites Angebot gebe und "die Lade-Infrastruktur in den Städten noch nicht so ist, dass die Käufer auch wirklich Vertrauen haben". Trotzdem glaube sie an eine Besserung "in der nächsten Zeit". Wie bei der Solarenergie werde man keinen linearen, sondern eher einen exponentiellen Anstieg haben.

Wenige Tage vor Eröffnung der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt/Main forderte sie mit Blick auf manipulierte Abgaswerte, Fehler müssten wiedergutgemacht werden. "Da haben wir noch erheblich zu tun", unterstrich Merkel.

Die Regierungschefin erklärte, die Bundesregierung setze bei den alternativen Antrieben auf Technologieoffenheit. "Das heißt, wir fokussieren uns nicht ausschließlich auf die Elektromobilität, sondern wir warten, ob auch vielleicht die Brennstoffzelle oder synthetische Kraftstoffe eine Rolle spielen werden."